ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане, - СМИ

Вторник 16 января 2024 21:47
UA EN RU
Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане, - СМИ Иллюстративное фото: Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Иран заявил, что во вторник, 16 января, атаковал в Пакистане две базы воинственной группировки "Джаиш аль-Адль".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tasnim.

По данным иранских СМИ, базы боевиков были уничтожены ударами высокоточных ракет и беспилотников.

Однако центральным пунктом данной операции был регион, известный как Кух-Сабз (зеленая гора) в провинции Белуджистан в Пакистане. Иран считает его одним из самых больших центров для боевиков Джейш аль-Зулм.

Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль

Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль , который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.

Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.

Теракты в Пакистане

30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.

А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.

Кроме того, 30 июля террорист-смертник взорвал себя на массовом собрании людей - погибли 44 человека, еще около 200 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Пакистан Иран
NEWS
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
ТЦК узнает больше? Как изменится учет и будет ли УБД "автоматом": разбор нового закона
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов