Иран заявил об атаке на две базы боевиков в Пакистане, - СМИ
Иран заявил, что во вторник, 16 января, атаковал в Пакистане две базы воинственной группировки "Джаиш аль-Адль".
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tasnim.
По данным иранских СМИ, базы боевиков были уничтожены ударами высокоточных ракет и беспилотников.
Однако центральным пунктом данной операции был регион, известный как Кух-Сабз (зеленая гора) в провинции Белуджистан в Пакистане. Иран считает его одним из самых больших центров для боевиков Джейш аль-Зулм.
Удар Ирана по иракскому городу Эрбиль
Напомним, что вчера поздно вечером, 15 января, Корпус стражей исламской революции Ирана нанес серии ударов по городу Эрбиль , который является столицей региона Курдистан в Ираке. Отмечается, что удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. Вскоре аэропорт Эрбиля прекратил работу после "очень жестокой бомбардировки". В результате обстрела города Эрбил погибли не менее четырех человек.
Позже стало известно, что во время атаки Ирана на город Эрбиль в Ираке погиб курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и несколько членов его семьи. Он владел несколькими крупными компаниями, в том числе Empire и Falcon Group.
Теракты в Пакистане
30 января этого года в северо-западном городе Пакистана Пешавар в мечети произошел террористический акт, в результате чего погибли более 80 человек, еще 57 получили ранения.
А в феврале боевики совершили нападение на офис начальника полиции в Карачи, крупнейшем городе Пакистана. В результате теракта погибли семь человек.
Кроме того, 30 июля террорист-смертник взорвал себя на массовом собрании людей - погибли 44 человека, еще около 200 получили ранения.
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