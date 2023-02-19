Бойовики атакували будівлю поліції в Пакистані: є загиблі та поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Повідомляється, що напад стався у суботу ввечері. Бойовики відкрили вогонь по будівлі поліції та закидали її гранатами.

Згодом сили безпеки знищили всіх трьох бойовиків, які атакували офіс правоохоронців. Крім того, підтверджено загибель трьох силовиків та цивільної особи, ще 19 отримали поранення, одна з них перебуває у критичному стані.

Відповідальність за напад взяла на себе заборонена в країні організація "Техрік-і Талібан Пакистан". Незабаром прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф рішуче засудив теракт та висловив подяку поліції та силам безпеки за ефективні дії проти нападників.