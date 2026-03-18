Іран заявив про атаку на АЕС, де працюють росіяни: що кажуть в МАГАТЕ

Іран заявив про влучання снаряда по території атомної електростанції у Бушері 17 березня. У МАГАТЕ підтвердили обстріл АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Іран повідомив МАГАТЕ про те, що у вівторок увечері снаряд влучив у територію Бушерської АЕС. Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає", - йдеться у заяві.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликає сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", щоб запобігти ризику ядерної аварії.
17 березня іранські державні ЗМІ повідомили про потрапляння ворожого снаряда на територію АЕС у Бушері. Тип боєприпасу не вказано.
Як стверджується, жодних матеріальних, технічних чи людських втрат не зафіксовано.
Іранська влада не уточнила, яка саме країна стоїть за цим нападом, проте звинуватила агресора у порушенні міжнародних норм щодо імунітету ядерних об'єктів під час військових дій.
Також у Тегерані застерегли, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.
На атаку відреагувала російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві станції та на якій нині працюють російські робітники.
Там заявили, що вибух нібито пролунав "на території, прилеглій до будівлі метеорологічної служби АЕС, у безпосередній близькості від діючого енергоблоку". Рівень радіації навколо станції був в нормі, стверджують у РФ.
За даними ЗМІ, російська державна атомна корпорація 11 березня евакуювала близько 150 співробітників з Бушерської АЕС.
З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".
Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Вчора ж стало відомо про ліквідацію Алі Ларіджані - праву руку Хаменеї, який також був главою Вищої Ради нацбезпеки Ірану.
Днями США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Вже згодом він сказав, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".