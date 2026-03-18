Іран заявив про атаку на АЕС, де працюють росіяни: що кажуть в МАГАТЕ

"Іран повідомив МАГАТЕ про те, що у вівторок увечері снаряд влучив у територію Бушерської АЕС. Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає", - йдеться у заяві.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликає сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", щоб запобігти ризику ядерної аварії.

Що заявили в Ірані

17 березня іранські державні ЗМІ повідомили про потрапляння ворожого снаряда на територію АЕС у Бушері. Тип боєприпасу не вказано.

Як стверджується, жодних матеріальних, технічних чи людських втрат не зафіксовано.

Іранська влада не уточнила, яка саме країна стоїть за цим нападом, проте звинуватила агресора у порушенні міжнародних норм щодо імунітету ядерних об'єктів під час військових дій.

Також у Тегерані застерегли, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.

На АЕС у Бушері працюють росіяни

На атаку відреагувала російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві станції та на якій нині працюють російські робітники.

Там заявили, що вибух нібито пролунав "на території, прилеглій до будівлі метеорологічної служби АЕС, у безпосередній близькості від діючого енергоблоку". Рівень радіації навколо станції був в нормі, стверджують у РФ.

За даними ЗМІ, російська державна атомна корпорація 11 березня евакуювала близько 150 співробітників з Бушерської АЕС.