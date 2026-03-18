UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран заявив про атаку на АЕС, де працюють росіяни: що кажуть в МАГАТЕ

11:36 18.03.2026 Ср
2 хв
Станцію будувала компанія "Росатом"
aimg Ірина Глухова
Фото: МАГАТЕ відреагувала на атаку Бушерської АЕС (Getty Images)

Іран заявив про влучання снаряда по території атомної електростанції у Бушері 17 березня. У МАГАТЕ підтвердили обстріл АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Іран повідомив МАГАТЕ про те, що у вівторок увечері снаряд влучив у територію Бушерської АЕС. Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає", - йдеться у заяві.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликає сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", щоб запобігти ризику ядерної аварії.

Що заявили в Ірані

17 березня іранські державні ЗМІ повідомили про потрапляння ворожого снаряда на територію АЕС у Бушері. Тип боєприпасу не вказано.

Як стверджується, жодних матеріальних, технічних чи людських втрат не зафіксовано.

Іранська влада не уточнила, яка саме країна стоїть за цим нападом, проте звинуватила агресора у порушенні міжнародних норм щодо імунітету ядерних об'єктів під час військових дій.

Також у Тегерані застерегли, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.

На АЕС у Бушері працюють росіяни

На атаку відреагувала російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві станції та на якій нині працюють російські робітники.

Там заявили, що вибух нібито пролунав "на території, прилеглій до будівлі метеорологічної служби АЕС, у безпосередній близькості від діючого енергоблоку". Рівень радіації навколо станції був в нормі, стверджують у РФ.

За даними ЗМІ, російська державна атомна корпорація 11 березня евакуювала близько 150 співробітників з Бушерської АЕС.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".

Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Вчора ж стало відомо про ліквідацію Алі Ларіджані - праву руку Хаменеї, який також був главою Вищої Ради нацбезпеки Ірану.

Днями США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Вже згодом він сказав, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
