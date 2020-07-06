Иран оценил ущерб от аварии на ядерном объекте

Пожар на иранском ядерном объекте по обогащению урана нанес значительный ущерб. Тегеран не исключает, что была произведена кибератака.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Такое заявление сделал иранский чиновник из Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди, комментируя инцидент, который произошел в четверг.

"Инцидент может замедлить разработку и производство современных центрифуг в среднесрочной перспективе", - сказал Камалванди.

Чиновник отметил, что Иран заменит поврежденное здание на более просторное.

По утверждению иранских властей, причина инцидента и пожара на объекте в Натанзе установлена и будет обнародована позднее. Некоторые иранские чиновники допустили, что, возможно, речь идет о кибератаки. Один из них предупредил, что Тегеран отомстит любой стране, которая проводит такие атаки.

Как сообщает "Радио Свобода", министр обороны Израиля Бенни Ганц 5 июля ответил на вопрос о том, имеет ли Тель-Авив отношение к пожару в Натанзе.

"Не каждый инцидент, который происходит в Иране, очень связан с нами", - заявил он.

Ганц напомнил, что долгосрочной целью Израиля является не позволить Ирану получить доступ к своим ядерным возможностям.

Отметим, объект по обогащению урана в Натанзе - один из нескольких иранских объектов, который находится под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

Напомним, в июне в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе, в этом районе расположены исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.