Іран заявив про збитки після пожежі на ядерному об'єкті

Пожежа на іранському ядерному об'єкті по збагаченню урану завдав значної шкоди. Тегеран не виключає, що кібератака була проведена.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таку заяву зробив іранський чиновник з Організації з атомної енергії Бехруз Камалванді, коментуючи інцидент, який стався в четвер.

"Інцидент може уповільнити розробку і виробництво сучасних центрифуг в середньостроковій перспективі", - сказав Камалванді.

Чиновник зазначив, що Іран замінить пошкоджену будівлю на більш простору.

За твердженням іранської влади, причина інциденту і пожежі на об'єкті в Натанзі встановлена і буде оприлюднена пізніше. Деякі іранські чиновники допустили, що, можливо, мова йде про кібератаки. Один з них попередив, що Тегеран помститься будь-якій країні, яка проводить такі атаки.

Як повідомляє "Радіо Свобода", міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц 5 липня відповів на питання про те, чи має Тель-Авів відношення до пожежі в Натанзі.

"Не кожен інцидент, який відбувається в Ірані, дуже пов'язаний з нами", - заявив він.

Ганц нагадав, що довгостроковою метою Ізраїлю є не дозволити Ірану отримати доступ до своїх ядерних можливостей.

Зазначимо, об'єкт зі збагачення урану в Натанзі - один з декількох іранських об'єктів, який знаходиться під наглядом інспекторів МАГАТЕ.

Нагадаємо, у червні в 30 км на південний схід від Тегерана стався потужний вибух на військовій базі, в цьому районі розташовані дослідницькі центри, пов'язані з ядерною програмою Ірану.