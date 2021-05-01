Иран заявил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что участники переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить множество имен и организаций из списков санкций в отношении Ирана. Исключены не все, дискуссии по этому вопросу все еще продолжаются.

"Произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - сказал Аракчи.

Отмечается, что темп переговоров по ядерному соглашению "по понятым причинам немного замедлился", но прогресс при этом был.

27 апреля в Вене возобновились переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в которых принимают участие политдиректоры.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов отменить санкции против Тегерана, которые противоречат СВПД по иранской ядерной сделке.

До этого президент Ирана Хасан Роухани заявил на очередном заседании правительства, что Иран вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке, как только США возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий в полном объеме.

Иран также отказался от ведения как прямых, так и косвенных переговоров с американской стороной до того момента, как США не возобновят свое участие в СВПД.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.