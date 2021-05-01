Іран заявив про прогрес у переговорах з ядерної угоди

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що учасники переговорів щодо ядерної угоди у Відні домовилися виключити безліч імен і організацій зі списків санкцій щодо Ірану. Виключені не всі, дискусії з цього питання все ще тривають.

"Відбулася угода про виключення імен багатьох людей, фізичних осіб та організацій з санкційних списків, але є й інші, які все ще з різних причин знаходяться в цих списках. Наші переговори щодо цієї частини роботи все ще тривають", - сказав Аракчі.

Відзначається, що темп переговорів щодо ядерної угоди "зі зрозумілих причин трохи сповільнився", але прогрес при цьому був.

27 квітня у Відні поновилися переговори щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, в яких беруть участь політдиректори.

Раніше керівник прес-служби Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс заявив, що Вашингтон готовий скасувати санкції проти Тегерана, які суперечать СВПД щодо іранської ядерної угоди.

До цього президент Ірану Хасан Роухані заявив на черговому засіданні уряду, що Іран повернеться до виконання зобов'язань з ядерної угоди, як тільки США відновлять свою участь у спільному всеосяжному плані дій в повному обсязі.

Іран також відмовився від ведення як прямих, так і непрямих переговорів з американською стороною до того моменту, як США не відновлять свою участь у СВПД.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден вважає, що рішення Тегерана збагачувати уран до 60% не сприяє проведенню переговорів щодо ядерної програми.