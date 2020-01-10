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Иран завтра огласит свою версию крушения самолета МАУ

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 21:59
Иран завтра огласит свою версию крушения самолета МАУ
Фото: обломки украинского самолета (Shutterstock)

Тегеран обнародует свою версию авиакатастрофы 11 января

В субботу, 11 января, Иран проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщается, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины рассматривает 2 версии крушения украинского самолета в Иране. В СБУ считают, что катастрофа украинского самолета могла произойти в результате попадания ракеты или теракта.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что у следствия недостаточно оснований, чтобы говорить о теракте на борту самолета МАУ. По его словам, сейчас специалисты собирают все части украинского самолета, который потерпел крушение над Тегераном.

До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть основания полагать, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой. В США считают возможным, что самолет был сбит ракетой.

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