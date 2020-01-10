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Іран завтра оголосить свою версію аварії літака МАУ

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 21:59
Іран завтра оголосить свою версію аварії літака МАУ
Фото: уламки українського літака (Shutterstock)

Тегеран оприлюднить свою версію авіакатастрофи 11 січня

У суботу, 11 січня, Іран проведе прес-конференцію, на якій оголосить свою версію авіакатастрофи українського літака в Тегерані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомляється, завтра представники Ірану зустрінуться з іноземними делегаціями, щоб розглянути результати розслідування причин та обставин аварії літака української авіакомпанії МАУ.

Зазначається, що завтра також буде названо головну версію авіакатстрофи українського літака, яку розглядають в Тегерані.

"Буде нарада, і після огляду первинних висновків буде опубліковано причину аварії літака", - повідомили іранські чиновники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України розглядає 2 версії аварії українського літака в Ірані. У СБУ вважають, що катастрофа українського літака могла статися в результаті влучання ракети або теракту.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що у слідства недостатньо підстав, щоб говорити про теракт на борту літака МАУ. За його словами, наразі спеціалісти збирають всі частини українського літака, який зазнав аварії над Тегераном.

До цього держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтона є підстави вважати, що український літак в Тегерані було збито іранською ракетою. У США вважають можливим, що літак було збито ракетою.

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