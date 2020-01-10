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СБУ рассматривает 2 версии крушения самолета МАУ в Иране

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 20:02
СБУ рассматривает 2 версии крушения самолета МАУ в Иране
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Основные версии - попадание ракеты и теракт

Служба безопасности Украины назвала две основные версии крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране, которое произошло в среду, 8 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram-канале.

Так, украинская спецслужба считает, что авиакатастрофа украинского самолета над Тегераном произошла в результате попадания ракеты или террористического акта. Эти версии являются приоритетными.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются", - заявил глава СБУ.

Кроме того, в СБУ подчеркнули, что версия террористического акта на борту украинского самолета сейчас также тщательно изучается и анализируется, но рано делать какие-либо выводы.

"Тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Баканов.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что в Белом доме считают возможным попадание иранской ракеты в самолет МАУ над Тегераном. Вашингтон имеет данные, указывающие на то, что авария украинского самолета произошла из-за ракеты.

Украина будет требовать наказать виновных в крушении самолета МАУ в Иране США считает возможным, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой, - Помпео
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