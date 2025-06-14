Іран завдав нового удару по Ізраїлю: є поранені

Атаки Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, Іран з вечора, 13 червня, продовжує ракетні удари по Ізраїлю. Так Тегеран мститься за атаки ЦАХАЛ на низку військових і ядерних об'єктів.

Зокрема, 13 червня ввечері Іран двома хвилями запустив по Ізраїлю щонайменше 100 ракет.

Під час третьої хвилі іранські військові використали вже десятки ракет.

Унаслідок цього десятки ізраїльських громадян дістали поранення.

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