Иран нанес новый удар по Израилю: есть раненые

Атаки Ирана на Израиль

Напомним, Иран с вечера, 13 июня, продолжает ракетные удары по Израилю. Так Тегеран мстит за атаки ЦАХАЛ на ряд военных и ядерных объектов.

В частности, 13 июня вечером Иран двумя волнами запустил по Израилю менее 100 ракет.

Во время третьей волны иранские военные использовали уже десятки ракет.

В результате этого десятки израильских граждан получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.