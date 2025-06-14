Иран нанес новый удар по Израилю: есть раненые

Иран в очередной раз ударил по Израилю ракетами. В результате атаки известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля в Telegram и национальную медицинскую службу Израиля MDA в соцсети X .

В свою очередь национальная медицинская служба пишет, что после удара на место атаки направили сотрудников скорой помощи и парамедиков MDA. "Сотрудники MDA EMT и парамедики оказывают медицинскую помощь примерно 10 людям, получившим легкие и средней тяжести травмы", - уточнили в медицинской службе.

ЦАХАЛ около 05:20 предупредил, что в сторону Израиля запустили дополнительный залп ракет. Системы противовоздушной обороны перехватывали вражеские цели.

Атаки Ирана на Израиль

Напомним, Иран с вечера, 13 июня, продолжает ракетные удары по Израилю. Так Тегеран мстит за атаки ЦАХАЛ на ряд военных и ядерных объектов.

В частности, 13 июня вечером Иран двумя волнами запустил по Израилю менее 100 ракет.

Во время третьей волны иранские военные использовали уже десятки ракет.

В результате этого десятки израильских граждан получили ранения.

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