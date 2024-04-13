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Іран запустив ударні дрони у напрямку Ізраїлю

Фото: контр-адмірал Даніель Хагарі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю сьогодні пізно увечері, 13 квітня.

Про це заявив офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За попередньою оцінкою, основними цілями атак є військові об'єкти, зокрема військові бази.

О 23:00 в аеропорту "Бен Гуріон" розпочалася спеціальна нарада з питання про закриття повітряного простору Ізраїлю. Очікується, що повне або часткове закриття повітряного простору країни набуде чинності о 1:00 неділі, 14 квітня.

Йорданія закрила повітряний простір

Влада Йорданії з вечора суботи, 13 квітня, закрила повітряний простір через очікувані бойові дії між Ізраїлем та Іраном. Повідомляється, що заходи торкнуться як рейсів з Йорданії, так і літаків, які прямують до цієї країни. Йдеться про тимчасові заходи. При цьому не вказується, як довго вони триватимуть.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляли, що Іран готується до атаки і це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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