Іран запустив ракети по Ізраїлю: що відомо

"Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в напрямку Держави Ізраїль. Системи оборони працюють, щоб перехопити загрозу", - повідомили в ЦАХАЛі.

Ізраїльські військові закликали населення після отримання оповіщення про ракетну небезпеку пройти в бомбосховища і залишатися там до подальшого повідомлення.

"Залишати захищений простір дозволяється тільки після отримання чіткої вказівки. Продовжуйте дотримуватися інструкцій Служби тилу", - закликали військові.

О 2:40 в Ізраїлі було оголошено масштабну ракетну тривогу. Після цього пролунали вибухи.

"Наразі ВПС Ізраїлю діють для перехоплення і нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися інструкцій Служби тилу", - прокоментували в ЦАХАЛі ракетну тривогу.

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О 02:54 Армія оборони Ізраїлю дозволила громадянам залишити бомбосховища після оцінки ситуації.

Пізніше пожежно-рятувальна служба підтвердила інформацію про падіння уламків ракет.

У центральній частині Ізраїлю, в Холоні, спалахнула пожежа на даху будівлі. Також великий уламок впав в Холоні. За даними національної медичної служби MDA, інформація про поранених не надходила.

У відповідь на обстріл ВПС Ізраїлю розпочали серію ударів по об'єктах зберігання та запуску ракет у центральному Ірані.