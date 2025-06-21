Иран запустил ракеты по Израилю: что известно

Иран в ночь на 21 июня запустил очередную партию ракет в направлении Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в направлении Государства Израиль. Системы обороны работают, чтобы перехватить угрозу", - сообщили в ЦАХАЛе.
Израильские военные призвали население после получения оповещения о ракетной опасности пройти в бомбоубежища и оставаться там до дальнейшего уведомления.
"Покидать защищенное пространство разрешается только после получения четкого указания. Продолжайте соблюдать инструкции Службы тыла", - призвали военные.
В 2:40 в Израиле была объявлена масштабная ракетная тревога. После этого раздались звуки взрывов.
"В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не герметична, поэтому важно продолжать следовать инструкциям Службы тыла", - прокомментировали в ЦАХАЛе ракетную тревогу.
В 02:54 Армия обороны Израиля разрешила гражданам покинуть бомбоубежища после оценки ситуации.
Позже пожарно-спасательная служба подтвердила информацию о падении обломков ракет. В центральной части Израиля, в Холоне, вспыхнул пожар на крыше здания.
Также большой обломок упал в Холоне. По данным национальной медицинской службы MDA, информация о раненых не поступала.
В ответ на обстрел ВВС Израиля начали серию ударов по объектам хранения и запуска ракет в центральном Иране. Информацию об этом предоставил представитель ЦАХАЛа.
Напомним, Израиль на прошлой неделе начал ракетные удары по Ирану. Тегеран принял ответные меры.
Иранские войска регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре Израиля. На прошлой неделе в результате удара баллистикой погибли пятеро украинцев. Среди них трое детей и две женщины. Речь о семье из Одессы.
20 июня иранские войска атаковали Израиль ракетами. В Хайфе был "прилет", пострадали люди.
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