Іран запустив нову серію ракет після потужного удару Ізраїлю по Тегерану

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану в рамках операції "Левовий народ".

Крім ураження низки об'єктів, під час першої атаки було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Учора ЦАХАЛ офіційно підтвердив цю інформацію.

Цієї ночі між між Ізраїлем та Іраном тривали взаємні обстріли. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що в рамках операції було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою країни.

Загалом, за даними армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.

Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.

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