Иран запустил новую серию ракет после мощного удара Израиля по Тегерану

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ".

Кроме поражения ряда объектов, в ходе первой атаки были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Вчера ЦАХАЛ официально подтвердил эту информацию.

Этой ночью между между Израилем и Ираном продолжались взаимные обстрелы. В частности, сегодня Израиль заявил, что в рамках операции было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.

Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.

Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.

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