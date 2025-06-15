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Иран запустил новую серию ракет после мощного удара Израиля по Тегерану

Фото: Израиль предупредил граждан об угрозе обстрела (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран вновь выпустил по Израилю десятки ракет. Это произошло после того, как страна нанесла мощный удар по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Армии обороны Израиля и издание Ynet.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Для перехвата угрозы задействованы оборонительные системы", - говорится в публикации ЦАХАЛа.

В то же время с сети уже появляются кадры работы противоракетной обороны в стране.

 

Отметим, что перед тем, как Иран выпустил ракеты, ВВС Израиля атаковали одновременно десятки целей в иранской столице - Тегеране.

Среди целей были: оборонительные системы, здания, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также вооружение, в основном - баллистические и ракетные базы.

 

Обновлено в 16:32

Через небольшой промежуток времени ЦАХАЛ позволил гражданским покинуть укрытия

Отметим, что иранские медиа сообщали о запуске до 50 ракет по Хайфе, Ашкелону и Тель-Авиву. Однако по состоянию на сейчас Израиль не сообщает о прилетах

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ".

Кроме поражения ряда объектов, в ходе первой атаки были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Вчера ЦАХАЛ официально подтвердил эту информацию.

Этой ночью между между Израилем и Ираном продолжались взаимные обстрелы. В частности, сегодня Израиль заявил, что в рамках операции было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.

Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.

Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.

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