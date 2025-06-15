Іран запустив нову серію ракет після потужного удару Ізраїлю по Тегерану
Іран знову випустив по Ізраїлю десятки ракет. Це сталося після того, як країна завдала потужного удару по Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Армії оборони Ізраїлю та видання Ynet.
"Деякий час тому ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль. Для перехоплення загрози задіяні оборонні системи", - йдеться в публікації ЦАХАЛу.
Водночас у мережі вже з'являються кадри роботи протиракетної оборони в країні.
Зазначимо, що перед тим, як Іран випустив ракети, ВПС Ізраїлю атакували одночасно десятки цілей в іранській столиці - Тегерані.
Серед цілей були: оборонні системи, будівлі, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, а також озброєння, здебільшого - балістичні та ракетні бази.
Оновлено о 16:32
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Зазначимо, що іранські медіа повідомляли про запуск до 50 ракет по Хайфі, Ашкелону і Тель-Авіву. Проте станом на зараз Ізраїль не повідомляє про прильоти
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану в рамках операції "Левовий народ".
Крім ураження низки об'єктів, під час першої атаки було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Учора ЦАХАЛ офіційно підтвердив цю інформацію.
Цієї ночі між між Ізраїлем та Іраном тривали взаємні обстріли. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що в рамках операції було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою країни.
Загалом, за даними армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.
Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.
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