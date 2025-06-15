Иран запустил новую серию ракет после мощного удара Израиля по Тегерану
Иран вновь выпустил по Израилю десятки ракет. Это произошло после того, как страна нанесла мощный удар по Тегерану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Армии обороны Израиля и издание Ynet.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Для перехвата угрозы задействованы оборонительные системы", - говорится в публикации ЦАХАЛа.
В то же время с сети уже появляются кадры работы противоракетной обороны в стране.
Отметим, что перед тем, как Иран выпустил ракеты, ВВС Израиля атаковали одновременно десятки целей в иранской столице - Тегеране.
Среди целей были: оборонительные системы, здания, связанные с Корпусом стражей исламской революции, а также вооружение, в основном - баллистические и ракетные базы.
Обновлено в 16:32
Через небольшой промежуток времени ЦАХАЛ позволил гражданским покинуть укрытия
Отметим, что иранские медиа сообщали о запуске до 50 ракет по Хайфе, Ашкелону и Тель-Авиву. Однако по состоянию на сейчас Израиль не сообщает о прилетах
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ".
Кроме поражения ряда объектов, в ходе первой атаки были ликвидированы более топ-20 иранских командиров. Вчера ЦАХАЛ официально подтвердил эту информацию.
Этой ночью между между Израилем и Ираном продолжались взаимные обстрелы. В частности, сегодня Израиль заявил, что в рамках операции было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.
Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.
Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.
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