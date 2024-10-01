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Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Іран сьогодні, 1 жовтня, атакував Ізраїль за допомогою ракет. Загалом іранські війська використали близько 200 ракет.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Державного департаменту США перед зустріччю з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була "абсолютно неприйнятною". За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.

Блінкен уточнив, що атака включала "близько 200 балістичних ракет". Ізраїльські військові раніше повідомляли про 180 ракет.

Ізраїль "ефективно відбив цю атаку", додав держсекретар.

Атака на Ізраїль

Нагадаємо, сьогодні в Ізраїлі прогриміла велика кількість вибухів під час ракетної атаки Ірану. ЦАХАЛ заявив, що збив "велику кількість" зі 180 ракет.

При цьому ізраїльські військові визнали окремі влучення ракет у центральній та південній частинах країни.

Водночас іранські ЗМІ пишуть про те, що внаслідок атаки нібито уражені ізраїльські F-35, військова база і не лише.

Американські військові під час обстрілу допомагали Ізраїлю збивати повітряні цілі.

Деталі іранської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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