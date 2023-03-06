Іран запустить у космос два супутники за допомогою Росії, - ЗМІ

Іран має намір наприкінці поточного року за сприяння Росії вивести на орбіту два супутники власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Відомо, що супутники отримають власні імена - "Ковсар" та "Ходход". Вони зібрані об'єднанням іранських наукових компаній і мають бути виведені на орбіту на висоту 500 км від поверхні Землі за допомогою іноземної ракети-носія.

Зазначається, що попередню планову дату запуску намічено на грудень 2023 року. Договір на будівництво та запуск двох супутників уже укладено та підписано.

“Ковсар” – це супутник для моніторингу за поверхнею Землі з роздільною здатністю 3,5 метра на піксель, який можна використовувати для сільськогосподарського призначення, геодезії та демаркації. Термін служби супутника на орбіті – два роки. Супутник "Хідхід" може використовуватися в сільському господарстві, транспорті та кризовому менеджменті", - стверджує видання.