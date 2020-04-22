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Іран запустив перший військовий супутник

Новини » В світі     22.04.2020 - 12:47
Іран запустив перший військовий супутник
Ілюстративне фото (commons.wikimedia.org)

Супутник був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів

Сьогодні, 22 квітня, Іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) успішно запустив на орбіту Землі перший військовий супутник Noor. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran Front Page.

Як повідомляється, перший військовий супутник був виведений на орбіту на висоті 425 кілометрів від земної поверхні двоступеневою ракетою-носієм. Так, це головне досягнення в космічній галузі Ірану, а назва супутника Noor перекладається з персидської як "світло".

Нагадаємо, Міністерство оборони Ірану заявило про невдалий запуск військового супутника Zafar на земну орбіту. Ракета-носій "Сіморг" вивела супутник в космос, однак супутник Zafar не зміг набрати необхідної для виходу на орбіту швидкості.

Крім того, раніше повідомлялося, що Японія здійснила успішний запуск ракети із супутником, призначеним для збирання розвідувальних даних. Ракета H2A стартувала з космодрому Танегасіма на південному заході країни Кагосіма. Супутник успішно вийшов на орбіту після того, як попередня спроба запуску була скасована.

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