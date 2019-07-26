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Иран запустил баллистическую ракету

Новости » Политика    26.07.2019 - 09:10
Иран запустил баллистическую ракету
Фото: баллистическая ракета Ирана (из открытых источников)

Иран испытал ракету средней дальности, чтобы улучшить "дальность и точность" своего вооружения

Иран провел испытания баллистической ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Sun.

По словам представителя Пентагона, ракета "Шахаб-3" пролетела 1000 км, не составляя угрозы для судоходства или баз США.

В Пентагоне предположили, что Иран испытал ракету средней дальности, чтобы улучшить "дальность и точность" своего вооружения.

Напомним, пресс-секретарь иранской миссии при Организации Объединенных Наций Алирез Мирусефи заявил, что программа по баллистическим ракетам Ирана не подлежит обсуждению.

Ранее сообщалось, что Иран готов к переговорам с Соединенными Штатами, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года.

РБК-Украина писало, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерного соглашения и возобновили антииранские санкции, объявил о приостановке некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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