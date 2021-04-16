ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 17:08
Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") была намеренной атакой Ирана. Эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Ирана и США.

Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.

Он также не верит, что катастрофа была случайной.

"Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул он.

При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.

Напомним, ранее стало известно, что Иран по делу о катастрофе самолета МАУ предъявил обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах, но неизвестно, кто именно эти люди.

Киев считает, что Тегеран проводит непрозрачное расследование и намерен скрыть настоящие причины катастрофы. В связи с этим Украина хочет "создать проблемы" для Ирана.

Иранская армия сбила самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Международные авиалинии Украины СНБО катастрофа Иран
NEWS
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
Во Франции начались переговоры Зеленского и Макрона
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса