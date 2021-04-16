Данилов назвал катастрофу МАУ намеренной атакой Ирана
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что катастрофа самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") была намеренной атакой Ирана. Эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Ирана и США.
Об этом он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail.
По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.
"Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, - достаточно удивляет, вежливо говоря", - отметил Данилов.
Он также не верит, что катастрофа была случайной.
"Это было намеренно. Это была сознательная атака", - подчеркнул он.
При этом издание отмечает, что власти Канады не поддерживают позицию Украины, хотя и недовольна версией Ирана о человеческом факторе.
Напомним, ранее стало известно, что Иран по делу о катастрофе самолета МАУ предъявил обвинения 10 должностным лицам. Их дела рассматриваются в судах, но неизвестно, кто именно эти люди.
Киев считает, что Тегеран проводит непрозрачное расследование и намерен скрыть настоящие причины катастрофы. В связи с этим Украина хочет "создать проблемы" для Ирана.
Иранская армия сбила самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.