Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Іран запросив переговори, Віткофф і Кушнер збираються в Пакистан, - Білий дім

21:32 24.04.2026 Пт
2 хв
Одако в Ірані не підтверджують зустрічі з американськими представниками
aimg Анастасія Никончук
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер (GettyImages)

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави держави Джаред Кушнер найближчим часом вирушать до Пакистану для переговорів із міністром закордонних справ Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Іран посилив мінування Ормузької протоки, - Axios

Нова спроба дипломатії США та Ірану

За інформацією джерел, поїздка американської делегації може стати черговою спробою пожвавити переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном. При цьому точної дати можливої зустрічі поки що не розкривають.

Раніше перший раунд консультацій, який проходив в Ісламабаді 11 і 12 квітня, завершився без досягнення угоди.

Після цього Пакистан продовжив виконувати роль посередника між сторонами, зокрема після угоди про припинення вогню, досягнутої 8 квітня.

Поїздка глави МЗС Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше підтвердив "своєчасний" візит до Ісламабаду в рамках ширшої поїздки, що включає зупинки в Омані та Росії.

Очікувалося, що він прибуде до столиці Пакистану в п'ятницю для обговорення пропозицій щодо відновлення переговорів зі США.

При цьому прямих зустрічей з американською стороною в його графіку не передбачено.

За даними двох джерел в уряді Пакистану, візит Аракчі буде коротким і зосередиться на обговоренні іранських пропозицій, які потім будуть передані Вашингтону через посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає укладати угоду з Іраном, наголосивши, що можлива угода має мати довгостроковий характер.

Коментар Білого дому

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила в ефірі Fox News, що спецпредставник США Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером у суботу вирушать до Пакистану для "прямих переговорів", які відбудуться за посередництва цієї країни.

"Іранці вийшли на зв'язок, як і закликав президент, і запросили цю особисту зустріч", - сказала вона.

Вона уточнила, що після переговорів представники США прозвітують перед президентом, віцепрезидентом і членами адміністрації.

"Усі будуть у готовності вилетіти до Пакистану за необхідності", - додала Лівітт.

Нагадуємо, що військові США готують сценарії нанесення ударів по оборонних об'єктах Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед потенційних цілей розглядають укріплення в районі Ормузької протоки, а також у південних районах Перської та Оманської заток.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливість застосування ядерної зброї проти Ірану. Він підтвердив свою позицію, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому.

