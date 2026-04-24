Іран запросив переговори, Віткофф і Кушнер збираються в Пакистан, - Білий дім

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави держави Джаред Кушнер найближчим часом вирушать до Пакистану для переговорів із міністром закордонних справ Ірану.

Нова спроба дипломатії США та Ірану

За інформацією джерел, поїздка американської делегації може стати черговою спробою пожвавити переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном. При цьому точної дати можливої зустрічі поки що не розкривають.

Раніше перший раунд консультацій, який проходив в Ісламабаді 11 і 12 квітня, завершився без досягнення угоди.

Після цього Пакистан продовжив виконувати роль посередника між сторонами, зокрема після угоди про припинення вогню, досягнутої 8 квітня.

Поїздка глави МЗС Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше підтвердив "своєчасний" візит до Ісламабаду в рамках ширшої поїздки, що включає зупинки в Омані та Росії.

Очікувалося, що він прибуде до столиці Пакистану в п'ятницю для обговорення пропозицій щодо відновлення переговорів зі США.

При цьому прямих зустрічей з американською стороною в його графіку не передбачено.

За даними двох джерел в уряді Пакистану, візит Аракчі буде коротким і зосередиться на обговоренні іранських пропозицій, які потім будуть передані Вашингтону через посередників.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає укладати угоду з Іраном, наголосивши, що можлива угода має мати довгостроковий характер.

Коментар Білого дому

Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила в ефірі Fox News, що спецпредставник США Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером у суботу вирушать до Пакистану для "прямих переговорів", які відбудуться за посередництва цієї країни.

"Іранці вийшли на зв'язок, як і закликав президент, і запросили цю особисту зустріч", - сказала вона.

Вона уточнила, що після переговорів представники США прозвітують перед президентом, віцепрезидентом і членами адміністрації.

"Усі будуть у готовності вилетіти до Пакистану за необхідності", - додала Лівітт.