Іран запросив переговори, Віткофф і Кушнер збираються в Пакистан, - Білий дім
Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять глави держави Джаред Кушнер найближчим часом вирушать до Пакистану для переговорів із міністром закордонних справ Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Нова спроба дипломатії США та Ірану
За інформацією джерел, поїздка американської делегації може стати черговою спробою пожвавити переговорний процес між Вашингтоном і Тегераном. При цьому точної дати можливої зустрічі поки що не розкривають.
Раніше перший раунд консультацій, який проходив в Ісламабаді 11 і 12 квітня, завершився без досягнення угоди.
Після цього Пакистан продовжив виконувати роль посередника між сторонами, зокрема після угоди про припинення вогню, досягнутої 8 квітня.
Поїздка глави МЗС Ірану
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі раніше підтвердив "своєчасний" візит до Ісламабаду в рамках ширшої поїздки, що включає зупинки в Омані та Росії.
Очікувалося, що він прибуде до столиці Пакистану в п'ятницю для обговорення пропозицій щодо відновлення переговорів зі США.
При цьому прямих зустрічей з американською стороною в його графіку не передбачено.
За даними двох джерел в уряді Пакистану, візит Аракчі буде коротким і зосередиться на обговоренні іранських пропозицій, які потім будуть передані Вашингтону через посередників.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не поспішає укладати угоду з Іраном, наголосивши, що можлива угода має мати довгостроковий характер.
Коментар Білого дому
Прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт повідомила в ефірі Fox News, що спецпредставник США Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером у суботу вирушать до Пакистану для "прямих переговорів", які відбудуться за посередництва цієї країни.
"Іранці вийшли на зв'язок, як і закликав президент, і запросили цю особисту зустріч", - сказала вона.
Вона уточнила, що після переговорів представники США прозвітують перед президентом, віцепрезидентом і членами адміністрації.
"Усі будуть у готовності вилетіти до Пакистану за необхідності", - додала Лівітт.
Нагадуємо, що військові США готують сценарії нанесення ударів по оборонних об'єктах Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед потенційних цілей розглядають укріплення в районі Ормузької протоки, а також у південних районах Перської та Оманської заток.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп заявив, що не розглядає можливість застосування ядерної зброї проти Ірану. Він підтвердив свою позицію, відповідаючи на запитання журналістів в Овальному кабінеті Білого дому.