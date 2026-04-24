Иран запросил переговоры, Уиткофф и Кушнер собираются в Пакистан, - Белый дом
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер в ближайшее время отправятся в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Новая попытка дипломатии США и Ирана
По информации источников, поездка американской делегации может стать очередной попыткой оживить переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. При этом точная дата возможной встречи пока не раскрывается.
Ранее первый раунд консультаций, который проходил в Исламабаде 11 и 12 апреля, завершился без достижения соглашения.
После этого Пакистан продолжил выполнять роль посредника между сторонами, в том числе после соглашения о прекращении огня, достигнутого 8 апреля.
Поездка главы МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее подтвердил "своевременный" визит в Исламабад в рамках более широкой поездки, включающей остановки в Омане и России.
Ожидалось, что он прибудет в столицу Пакистана в пятницу для обсуждения предложений по возобновлению переговоров с США.
При этом прямых встреч с американской стороной в его графике не предусмотрено.
По данным двух источников в правительстве Пакистана, визит Аракчи будет кратким и сосредоточится на обсуждении иранских предложений, которые затем будут переданы Вашингтону через посредников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не спешит заключать соглашение с Ираном, подчеркнув, что возможная сделка должна носить долгосрочный характер.
Напоминаем, что военные США готовят сценарии нанесения ударов по оборонительным объектам Ирана на случай срыва режима прекращения огня. В числе потенциальных целей рассматриваются укрепления в районе Ормузского пролива, а также в южных районах Персидского и Оманского заливов.
Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана. Он подтвердил свою позицию, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.