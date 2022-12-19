Іран запевняє, що співпраця з Росією не спрямована проти будь-якої третьої країни

У міністерстві закордонних справ Ірану запевняють, що зміцнення співпраці з Росією, яка веде війну проти України, не спрямоване на якусь третю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

"Співпраця між Іраном та Росією в різних галузях, включаючи оборону, розширюється в рамках спільних інтересів... і не проти будь-якої третьої країни", - заявив представник МЗС Ірану Насер Канаані.

Також він звинуватив Вашингтон "у веденні пропагандистської війни" після заяви глави ЦРУ Вільяма Бернса про те, що відносини Москви з Тегераном "є реальною загрозою" для союзників на Близькому Сході.

Канаані назвав такі коментарі "необґрунтованими" і сказав, що вони є частиною "пропагандистської війни США проти Ірану".

За його словами, американські офіційні особи "продовжують свої безпідставні політичні претензії та незаконні дії проти Ісламської Республіки Іран, ставлячи під сумнів звичайні засоби оборони та військову співпрацю між Іраном та Росією".

У заяві представника МЗС Ірану йдеться, що Тегеран "діє незалежно у регулюванні своїх зовнішніх відносин і не запитує ні в кого дозволу".

Так, Тегеран ігнорує побоювання США з приводу зростаючого військового партнерства між Іраном та РФ.

Нагадаємо, Західні країни звинуватили Іран у постачаннях до Росії безпілотників, які та застосовує для нападу на Україну, та наклали санкції на Тегеран.

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі 9 грудня назвав військове партнерство Тегерана та Москви "шкідливим" для України, сусідів Ірану та всього світу.

Зазначимо, раніше Тегеран завзято заперечував свої постачання дронів-камікадзе типу Shahed в Росію. Однак у листопаді визнав, що відправляв безпілотники до РФ, проте наполягав на тому, що вони нібито були доставлені до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.