Іран запевнив США, що не прагне мати ядерну зброю, - Віткофф

Іран запевнив Сполучені Штати Америки, що не прагне розробляти ядерну зброю.
Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Breitbart News.
"Ми висловили свою позицію. Іранці не можуть мати бомбу. Вони у відповідь заявили, що не хочуть її мати", - сказав Віткофф.
Віткофф зазначив, що, для цілей цієї дискусії, він готовий повірити, що Іран справді не має наміру розробляти ядерну зброю. Якщо це дійсно так, то він вважає, що збагачувальні установки Ірану повинні бути демонтовані.
Він підкреслив, що Іран не повинен мати центрифуги для збагачення, і що їхнє паливо повинно бути змішане та відправлене до віддаленого місця. Віткофф додав, що Іран може продовжувати свою цивільну ядерну програму, якщо це їхнє бажання, але лише в межах мирного використання.
"Тепер у них є цивільний реактор фактично в штаті Іран - він називається Бушер. У них немає можливості збагачувати тут, і якщо ми повіримо їм на слово, чому б просто не перетворити всі інші їхні установки так само, як у Бушері? У Бушері вони не мають можливості збагачувати, вони не мають можливості мати там центрифуги, вони можуть використовувати цей об'єкт лише для цивільних цілей", - пояснив спецпредставник.
Він зауважив, що в мирному використанні іранці могли б пустити атомну енергетику у виробництва електроенергії та речей такого роду цивільних цілей.
"Якщо це те, що вони вирішать робити, якщо вони вірять у цю програму, вони повинні розширити її, якщо хочуть. Програма збагачення ніколи більше не може існувати в штаті Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - підсумував він.
Нагадаємо, що ще у 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Франція, Британія та Німеччина уклали угоду, що обмежила ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій.
Під час першого терміну президентства американський президент Дональд Трамп вийшов з угоди та поновив санкції проти Тегерану.
Проте цього року Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном.
На початку березня американський лідер у листі верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї запропонував укласти нову угоду щодо своєї ядерної програми, а у разі відмови пригрозив масованими ударами по території країни. Іран заявив про готовність до переговорів, але через посередників.
Вже 12 квітня відбувся перший раунд непрямих переговорів. І США, і Іран заявили, що провели "позитивні" та "конструктивні" переговори в Омані.
Зауважимо, що вже 15 квітня The Guardian повідомив, що США нібито запропонували Ірану передати збагачений уран до Росії.
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