Іран запевнив США, що не прагне мати ядерну зброю, - Віткофф

"Ми висловили свою позицію. Іранці не можуть мати бомбу. Вони у відповідь заявили, що не хочуть її мати", - сказав Віткофф.

Віткофф зазначив, що, для цілей цієї дискусії, він готовий повірити, що Іран справді не має наміру розробляти ядерну зброю. Якщо це дійсно так, то він вважає, що збагачувальні установки Ірану повинні бути демонтовані.

Він підкреслив, що Іран не повинен мати центрифуги для збагачення, і що їхнє паливо повинно бути змішане та відправлене до віддаленого місця. Віткофф додав, що Іран може продовжувати свою цивільну ядерну програму, якщо це їхнє бажання, але лише в межах мирного використання.

"Тепер у них є цивільний реактор фактично в штаті Іран - він називається Бушер. У них немає можливості збагачувати тут, і якщо ми повіримо їм на слово, чому б просто не перетворити всі інші їхні установки так само, як у Бушері? У Бушері вони не мають можливості збагачувати, вони не мають можливості мати там центрифуги, вони можуть використовувати цей об'єкт лише для цивільних цілей", - пояснив спецпредставник.

Він зауважив, що в мирному використанні іранці могли б пустити атомну енергетику у виробництва електроенергії та речей такого роду цивільних цілей.

"Якщо це те, що вони вирішать робити, якщо вони вірять у цю програму, вони повинні розширити її, якщо хочуть. Програма збагачення ніколи більше не може існувати в штаті Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - підсумував він.