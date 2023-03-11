Іран закуповує у Росії винищувачі Су-35, - ЗМІ

Представництво Ірану в ООН оголосило про покупку російських винищувачів Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News Agency .

Як повідомляється, Іран вже завершив підписання контракту на покупку літаків у Росії.

Зазначено, що за останній рік Іран значно розширив свої відносини з Росією у різних галузях, включаючи військову.

До того ж, США неодноразово висловлювали стурбованість розширенням військової співпраці між Іраном та Росією.