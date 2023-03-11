UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран закуповує у Росії винищувачі Су-35, - ЗМІ

Фото: російський винищувач Су-35 (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Представництво Ірану в ООН оголосило про покупку російських винищувачів Су-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News Agency.

Як повідомляється, Іран вже завершив підписання контракту на покупку літаків у Росії.

Зазначено, що за останній рік Іран значно розширив свої відносини з Росією у різних галузях, включаючи військову.

До того ж, США неодноразово висловлювали стурбованість розширенням військової співпраці між Іраном та Росією.

Нагадаємо, наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на "дрони-камікадзе".

Також раніше ми писали, що нещодавно Іран вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІран