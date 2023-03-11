Іран закуповує у Росії винищувачі Су-35, - ЗМІ

Представництво Ірану в ООН оголосило про покупку російських винищувачів Су-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Irib News Agency.
Як повідомляється, Іран вже завершив підписання контракту на покупку літаків у Росії.
Зазначено, що за останній рік Іран значно розширив свої відносини з Росією у різних галузях, включаючи військову.
До того ж, США неодноразово висловлювали стурбованість розширенням військової співпраці між Іраном та Росією.
Нагадаємо, наприкінці грудня західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану 24 винищувачі Су-35 в обмін на "дрони-камікадзе".
Також раніше ми писали, що нещодавно Іран вперше підтвердив покупку російських винищувачів Су-35.
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