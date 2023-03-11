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Иран закупает у России истребители Су-35, - СМИ

Фото: российский истребитель Су-35 (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Представительство Ирана в ООН объявило о покупке российских истребителей Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irib News Agency.

Как сообщается, Иран уже завершил подписание контракта на покупку самолетов в России.

Отмечено, что за последний год Иран значительно расширил свои отношения с Россией в разных сферах, включая военную.

К тому же, США неоднократно выражали обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Ираном и Россией.

Напомним, в конце декабря западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на "дроны-камикадзе".

Ранее мы писали, что недавно Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35.

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