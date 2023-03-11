Иран закупает у России истребители Су-35, - СМИ

Представительство Ирана в ООН объявило о покупке российских истребителей Су-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irib News Agency .

Как сообщается, Иран уже завершил подписание контракта на покупку самолетов в России.

Отмечено, что за последний год Иран значительно расширил свои отношения с Россией в разных сферах, включая военную.

К тому же, США неоднократно выражали обеспокоенность расширением военного сотрудничества между Ираном и Россией.