Іран закликав ізраїльських "агентів" вийти з тіні, обіцяючи звільнення від покарання
Керівництво Ірану звернулося до громадян, які могли співпрацювати з Ізраїлем, із закликом добровільно заявити про себе до 22 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану, яку оприлюднило видання TRT Haber.
Влада Ірану пообіцяла "ісламську амністію" тим, хто хоч і допомагав Ізраїлю, але визнає це і покається добровільно.
"Ті, хто був обдурений Ізраїлем і хто свідомо чи несвідомо встановив будь-які зв'язки з сіоністським режимом, можуть бути звільнені від покарання в рамках ісламської амністії, якщо вони самі заявлять про це компетентним органам 1 тира (22 червня - ред.)", - сказано у заяві.
У документі зазначено, що на амністію можуть розраховувати як свідомі, так і несвідомі контакти з "сіоністським режимом". Однак часу зізнатися надано лише до 22 червня.
А далі тих, хто проігнорує заклик, розглядатимуть вже як "п’яту колону" - і судитимуть за шпигунство або співпрацю з ворогом в умовах війни.
Окремо в заяві підкреслено: всіх, кого впіймають із дронами, засобами зв’язку, зброєю чи іншим військовим спорядженням, чекає негайна реакція без пом’якшень.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
Нагадаємо, що Ізраїль активно виступає проти розробки Іраном ядерної зброї, побоюючись, що це може змінити баланс сил у регіоні.
Саме тому у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ". Мета атаки, як зазначалося, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Наприклад, під час останньої хвилі ударів по Ірану однією з ключових цілей став завод із виробництва центрифуг для збагачення урану в Ісфахані. В МАГАТЕ уже підтвердили, що по ядерному об'єкту в Ісфахані було завдано удару.
До речі, верховний лідер Ірану підготував трьох наступників на випадок свого вбивства.
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