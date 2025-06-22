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Иран призвал израильских "агентов" выйти из тени, обещая освобождение от наказания

Иран, Воскресенье 22 июня 2025 02:03
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Иран призвал израильских "агентов" выйти из тени, обещая освобождение от наказания Фото иллюстративное: власти Ирана разыскивают "предателей" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Руководство Ирана обратилось к гражданам, которые могли сотрудничать с Израилем, с призывом добровольно заявить о себе до 22 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое обнародовало издание TRT Haber.

Власти Ирана пообещали "исламскую амнистию" тем, кто хоть и помогал Израилю, но признает это и покается добровольно.

"Те, кто был обманут Израилем и кто сознательно или бессознательно установил какие-либо связи с сионистским режимом, могут быть освобождены от наказания в рамках исламской амнистии, если они сами заявят об этом компетентным органам 1 тира (22 июня - ред.)", - сказано в заявлении.

В документе указано, что на амнистию могут рассчитывать как сознательные, так и бессознательные контакты с "сионистским режимом". Однако времени признаться предоставлено лишь до 22 июня.

А дальше тех, кто проигнорирует призыв, будут рассматривать уже как "пятую колонну" - и судить за шпионаж или сотрудничество с врагом в условиях войны.

Отдельно в заявлении подчеркнуто: всех, кого поймают с дронами, средствами связи, оружием или другим военным снаряжением, ждет немедленная реакция без смягчений.

Конфликт Израиля и Ирана

Напомним, что Израиль активно выступает против разработки Ираном ядерного оружия, опасаясь, что это может изменить баланс сил в регионе.

Именно поэтому в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Цель атаки, как отмечалось, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.

Например, во время последней волны ударов по Ирану одной из ключевых целей стал завод по производству центрифуг для обогащения урана в Исфахане. В МАГАТЭ уже подтвердили, что по ядерному объекту в Исфахане был нанесен удар.

Кстати, верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай своего убийства.

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