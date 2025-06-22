Иран призвал израильских "агентов" выйти из тени, обещая освобождение от наказания
Руководство Ирана обратилось к гражданам, которые могли сотрудничать с Израилем, с призывом добровольно заявить о себе до 22 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое обнародовало издание TRT Haber.
Власти Ирана пообещали "исламскую амнистию" тем, кто хоть и помогал Израилю, но признает это и покается добровольно.
"Те, кто был обманут Израилем и кто сознательно или бессознательно установил какие-либо связи с сионистским режимом, могут быть освобождены от наказания в рамках исламской амнистии, если они сами заявят об этом компетентным органам 1 тира (22 июня - ред.)", - сказано в заявлении.
В документе указано, что на амнистию могут рассчитывать как сознательные, так и бессознательные контакты с "сионистским режимом". Однако времени признаться предоставлено лишь до 22 июня.
А дальше тех, кто проигнорирует призыв, будут рассматривать уже как "пятую колонну" - и судить за шпионаж или сотрудничество с врагом в условиях войны.
Отдельно в заявлении подчеркнуто: всех, кого поймают с дронами, средствами связи, оружием или другим военным снаряжением, ждет немедленная реакция без смягчений.
Конфликт Израиля и Ирана
Напомним, что Израиль активно выступает против разработки Ираном ядерного оружия, опасаясь, что это может изменить баланс сил в регионе.
Именно поэтому в ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по военным и ядерным объектам Ирана в рамках операции "Львиный народ". Цель атаки, как отмечалось, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
Например, во время последней волны ударов по Ирану одной из ключевых целей стал завод по производству центрифуг для обогащения урана в Исфахане. В МАГАТЭ уже подтвердили, что по ядерному объекту в Исфахане был нанесен удар.
Кстати, верховный лидер Ирана подготовил трех преемников на случай своего убийства.
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