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Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці

Субота 13 квітня 2024 14:53
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Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці Фото: Іран захопив ізраїльський танкер MSC ARIES в Ормузькій протоці (marinetraffic.com)
Автор: Наталія Юрченко

Іран захопив судно MSC ARIES в Ормузькій протоці. Танкер належить компанії ізраїльського бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel та Associated Press.

На відео, яке оприлюднило Associated Press, показано, як флот Корпусу вартових ісламської революції захопив контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можна побачити, що бойовики здійснюють рейд на корабель за допомогою гелікоптера.

Як пишуть ЗМІ, судно MSC ARIES ходить під прапором Португалії. Танкер пов'язують з лондонською компанією Zodiac Maritime. Фірма є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац звинуватив Іран у піратстві після того, як іранські силовики захопили танкер.

"Я закликаю Європейський союз і вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно ввести санкції проти Ірану", - сказав він.

Востаннє ізраїльське судно зафіксували біля Дубая, воно прямувало до Ормузької протоки. Екіпаж контейнеровоза вимкнув дані відстеження, що було звичним для ізраїльських кораблів, які рухалися через регіон.

Варто зазначити, що Ормузька протока - це стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне - Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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