Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці

На відео, яке оприлюднило Associated Press, показано, як флот Корпусу вартових ісламської революції захопив контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можна побачити, що бойовики здійснюють рейд на корабель за допомогою гелікоптера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Як пишуть ЗМІ, судно MSC ARIES ходить під прапором Португалії. Танкер пов'язують з лондонською компанією Zodiac Maritime. Фірма є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац звинуватив Іран у піратстві після того, як іранські силовики захопили танкер.

"Я закликаю Європейський союз і вільний світ негайно оголосити Корпус вартових іранської революції терористичною організацією та негайно ввести санкції проти Ірану", - сказав він.

Востаннє ізраїльське судно зафіксували біля Дубая, воно прямувало до Ормузької протоки. Екіпаж контейнеровоза вимкнув дані відстеження, що було звичним для ізраїльських кораблів, які рухалися через регіон.

Варто зазначити, що Ормузька протока - це стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне - Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.