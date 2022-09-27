Іран заблокував Starlink після запуску супутникового інтернету в країні

Офіційно сайт Starlink.com не пропонує продаж супутників до Ірану. Але минулої п'ятниці Маск повідомив, що він активує Starlink в Ірані після того, як Білий дім послабив санкції, щоб дозволити технологічним компаніям розширити інтернет-послуги в Ірані. США зробили це у відповідь на триваючі репресії Ірану проти соціальних мереж і стільникового зв'язку в спробі зупинити широкомасштабні протести в країні.

Система Starlink компанії SpaceX може допомогти місцевим користувачам отримати доступ до Інтернету без цензури. Технологія працює за допомогою орбітальних супутників, які можуть передавати високошвидкісний широкосмуговий зв'язок практично в будь-яку точку планети.

Проте місцевим іранським користувачам буде нелегко отримати доступ до супутникового інтернету SpaceX. Це пов'язано з тим, що Starlink вимагає, щоб клієнт мав тарілку вартістю 599 доларів, яка може приймати сигнали від супутників компанії, що знаходяться на орбіті. Це ж обладнання Starlink також поставляється у великій коробці, що ускладнює його контрабандне ввезення в країну.

Крім того, іранський уряд дав зрозуміти, що припинить обслуговування користувачів Starlink в країні.

"Послаблюючи деякі санкції, пов'язані з комунікаціями, при збереженні максимального тиску, Америка намагається лицемірно просунути свої власні цілі проти Ірану. Спроби порушити іранський суверенітет не залишаться без відповіді", - заявив представник МЗС Ірану.

Проте група інтернет-моніторингу NetBlocks заявляє, що не зафіксувала блокування Іраном сайту Starlink.com зсередини країни. Але не виключено, що широкомасштабні репресії іранського уряду проти інтернет-сервісів все ж порушили доступ до Starlink.com.

"Наші показники вказують на те, що веб-сайт Starlink не підпадає під загальні заходи фільтрації в Ірані і залишається в основному доступним на сьогодні. При цьому користувачі, які перебувають в автономному режимі або іншим чином постраждали від відключення мобільного зв'язку і регіональних перебоїв в роботі Інтернету, можуть не мати можливості отримати доступ до цього або інших веб-сайтів", - сказав Альп Токер, директор NetBlocks.