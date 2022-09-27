Иран заблокировал Starlink после запуска спутникового интернета в стране

Официально сайт Starlink.com не предлагает продажи спутников в Иран. Но в прошлую пятницу Маск сообщил, что он активирует Starlink в Иране после того, как Белый дом ослабил санкции, чтобы позволить технологическим компаниям расширить интернет-услуги в Иране. США сделали это в ответ на продолжающиеся репрессии Ирана против социальных сетей и сотовой связи в попытке остановить широкомасштабные протесты в стране.

Система Starlink компании SpaceX может помочь местным пользователям получить доступ в Интернет без цензуры. Технология работает с помощью орбитальных спутников, которые могут передавать высокоскоростную широкополосную связь практически в любую точку планеты.

Тем не менее, местным иранским пользователям будет нелегко получить доступ к спутниковому интернету SpaceX. Это связано с тем, что Starlink требует, чтобы у клиента была тарелка стоимостью 599 долларов, которая может принимать сигналы от находящихся на орбите спутников компании. Это же оборудование Starlink также поставляется в большой коробке, что усложняет его контрабандный ввоз в страну.

Кроме того, иранское правительство дало понять, что прекратит обслуживание пользователей Starlink в стране.

"Ослабляя некоторые санкции, связанные с коммуникациями при сохранении максимального давления, Америка пытается лицемерно продвинуть свои собственные цели против Ирана. Попытки нарушить иранский суверенитет не останутся без ответа", - заявил представитель МИД Ирана.

Однако группа интернет-мониторинга NetBlocks заявляет, что не зафиксировала блокировку Ираном сайта Starlink.com изнутри страны. Но не исключено, что широкомасштабные репрессии иранского правительства против интернет-сервисов все же нарушили доступ к Starlink.com.

"Наши показатели указывают на то, что веб-сайт Starlink не подпадает под общие меры фильтрации в Иране и остается в основном доступным на сегодняшний день. При этом пользователи, находящиеся в автономном режиме или иным образом пострадавшие от отключения мобильной связи и региональных перебоев в работе Интернета, могут не иметь возможности получить доступ к этому или другим веб-сайтам", - сказал Альп Токер, директор NetBlocks.