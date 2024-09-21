Іран, ймовірно, не відправив Росії пускові установки для ракет Fath-360, - Reuters
Іран, ймовірно, не поставив мобільні пускові установки для балістичних ракет ближнього радіусу дії Росії. Йдеться про ракети Fath-360.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американський чиновник, на якого посилається видання, на умовах анонімності сказав, що Іран не поставив пускові установки на момент оголошення США про поставку Іраном зброї.
Представник європейської розвідки своєю чергою, не уточнюючи подробиць, зазначив, що вони не очікують, що Іран надасть пускові установки.
Причини затримки постачання установок
До того ж два експерти повідомили Reuters, що пускові установки не були надіслані з кількох причин.
"Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати модифікувати вантажівки для транспортування ракет, як це зробив Іран. Інша полягає в тому, що, затримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості", - йдеться в статті.
При цьому експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень з іранських ракет Фабіан Хінц сказав, що він не може підтвердити, що Тегеран затримав пускові установки.
За словами Хінца, однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо надійні, щоб працювати на пересіченій місцевості під час суворої зими в Україні.
За його словами, Іран модифікує вантажівки, виготовлені Mercedes та іншими компаніями, і перетворює їх на легко замасковані пускові установки ракет. Це говорить про те, продовжив він, що Росія могла б модифікувати власні транспортні засоби військового класу.
"Комерційна стандартна вантажівка Mercedes не настільки здатна проїхати по бездоріжжю", - зазначив експерт.
Своєю чергою, Девід Олбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, також не зміг сказати, чи поставив Іран пускові установки.
"Можливо, вони (Іран) стримують пускові установки, щоб забезпечити трохи місця для цих переговорів. Можна собі уявити, що якби іранські ракети посипалися (на Україну), це було б засудження на Генеральній Асамблеї", - припустив він.
Але експерт скептично поставився до будь-якого прогресу, сказавши, що сумнівається, що Іран піде на необхідні компроміси.
Що цьому передувало
10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран поставив ракети Fath-360 в Росію.
Сполучені Штати, Німеччина, Велика Британія та Франція запровадили нові санкції проти Ірану, а ЄС заявив, що блок розглядає нові заходи, націлені на авіаційний сектор Ірану.
Тоді Кремль відмовився підтвердити факт отримання ракет, але визнав, що його співпраця з Іраном включає "найбільш чутливі сфери".
На основі даних про судноплавство агентство Reuters встановило, що російське вантажне судно, на яке накладено санкції Вашингтоном, Port Olya-3, здійснювало рейси між іранським портом Каспійського моря Амірабад і російським портом Olya кілька разів у період з травня по 12 вересня.
Що відомо про ракету
Ракета Fath-360 рухається зі швидкістю, що в чотири рази перевищує швидкість звуку, коли наближається до цілей. Крім того, Fath-360 має радіус дії до 75 миль (121 км). Для запуску балістичних ракет потрібні спеціально розроблені пускові установки.
За даними Блінкена, використання Fath-360 дозволить Росії зарезервувати більшу частину свого великого арсеналу для цілей за лінією фронту. Блінкен не повідомив, скільки Fath-360 Іран поставив Росії і коли вони були відправлені.
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