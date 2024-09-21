Іран, ймовірно, не відправив Росії пускові установки для ракет Fath-360, - Reuters

Іран, ймовірно, не поставив мобільні пускові установки для балістичних ракет ближнього радіусу дії Росії. Йдеться про ракети Fath-360.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Американський чиновник, на якого посилається видання, на умовах анонімності сказав, що Іран не поставив пускові установки на момент оголошення США про поставку Іраном зброї.

Представник європейської розвідки своєю чергою, не уточнюючи подробиць, зазначив, що вони не очікують, що Іран надасть пускові установки.

Причини затримки постачання установок

До того ж д ва експерти повідомили Reuters, що пускові установки не були надіслані з кількох причин.

"Одна з них полягає в тому, що Росія може планувати модифікувати вантажівки для транспортування ракет, як це зробив Іран. Інша полягає в тому, що, затримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості", - йдеться в статті.

При цьому е ксперт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень з іранських ракет Фабіан Хінц сказав, що він не може підтвердити, що Тегеран затримав пускові установки.

За словами Хінца, однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо надійні, щоб працювати на пересіченій місцевості під час суворої зими в Україні.

За його словами, Іран модифікує вантажівки, виготовлені Mercedes та іншими компаніями, і перетворює їх на легко замасковані пускові установки ракет. Це говорить про те, продовжив він, що Росія могла б модифікувати власні транспортні засоби військового класу.

"Комерційна стандартна вантажівка Mercedes не настільки здатна проїхати по бездоріжжю", - зазначив експерт.

Своєю чергою, Девід Олбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, який очолює Інститут науки та міжнародної безпеки, також не зміг сказати, чи поставив Іран пускові установки.

"Можливо, вони (Іран) стримують пускові установки, щоб забезпечити трохи місця для цих переговорів. Можна собі уявити, що якби іранські ракети посипалися (на Україну), це було б засудження на Генеральній Асамблеї", - припустив він.