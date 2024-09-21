Иран, вероятно, не отправил России пусковые установки для ракет Fath-360, - Reuters
Иран, по всей вероятности, не поставил мобильные пусковые установки для баллистических ракет ближнего радиуса действия России. Речь идет о ракетах Fath-360.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американский чиновник, на которого ссылается издание, на условиях анонимности сказал, что Иран не поставил пусковые установки на момент объявления США о поставке Ираном оружия.
Представитель европейской разведки в свою очередь, не уточняя подробностей, отметил, что они не ожидают, что Иран предоставит пусковые установки.
Причины задержки поставок установок
К тому же два эксперта сообщили Reuters, что пусковые установки не были отправлены по нескольким причинам.
"Одна из них состоит в том, что Россия может планировать модифицировать грузовики для транспортировки ракет, как это сделал Иран. Другая заключается в том, что, задерживая пусковые установки, Иран открывает простор для новых переговоров с западными государствами по послаблению напряженности", - говорится в статье.
При этом эксперт из Международного института стратегических исследований по иранским ракетам Фабиан Хинц сказал, что он не может подтвердить, что Тегеран задержал пусковые установки.
По словам Хинца, одной из причин, почему Иран не послал пусковые установки, может быть то, что гражданские грузовики, которые Иран модифицировал для запуска этих и других ракет, недостаточно надежны, чтобы работать на пересеченной местности во время суровой зимы в Украине.
По его словам, Иран модифицирует грузовики, изготовленные Mercedes и другими компаниями, и превращает их в легко замаскированные пусковые установки ракет. Это говорит о том, продолжил он, что Россия могла бы модифицировать собственные транспортные средства военного класса.
"Коммерческий стандартный грузовик Mercedes не настолько способен проехать по бездорожью", - отметил эксперт.
В свою очередь, Дэвид Олбрайт, бывший ядерный инспектор ООН, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, также затруднился сказать, поставил ли Иран пусковые установки.
"Возможно они (Иран) сдерживают пусковые установки, чтобы обеспечить немного места для этих переговоров. Можно себе представить, что если бы иранские ракеты посыпались (на Украину), это было бы осуждение на Генеральной Ассамблее", - предположил он.
Но эксперт скептически отнесся к любому прогрессу, сказав, что сомневается, что Иран пойдет на необходимые компромиссы.
Что этому предшествовало
10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран поставил ракеты Fath-360 в Россию.
Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и Франция ввели новые санкции против Ирана, а ЕС заявил, что блок рассматривает новые меры, нацеленные на авиационный сектор Ирана.
Тогда Кремль отказался подтвердить факт получения ракет, но признал, что его сотрудничество с Ираном включает "наиболее чувствительные сферы".
На основе данных о судоходстве агентство Reuters установило, что российское грузовое судно, на которое наложены санкции Вашингтоном, Port Olya-3, осуществляло рейсы между иранским портом Каспийского моря Амирабад и российским портом Olya несколько раз в период с мая по 12 сентября.
Что известно о ракете
Ракета Fath-360 движется со скоростью, что в четыре раза превышает скорость звука, когда приближается к целям. Кроме того, Fath-360 имеет радиус действия до 75 миль (121 км). Для запуска баллистических ракет требуются специально разработанные пусковые установки.
По данным Блинкена, использование Fath-360 позволит России зарезервировать большую часть своего большого арсенала для целей по линии фронта. Блинкен не сообщил, сколько Fath-360 Иран поставил России и когда они были отправлены.
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