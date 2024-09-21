Иран, вероятно, не отправил России пусковые установки для ракет Fath-360, - Reuters

Иран, по всей вероятности, не поставил мобильные пусковые установки для баллистических ракет ближнего радиуса действия России. Речь идет о ракетах Fath-360.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американский чиновник, на которого ссылается издание, на условиях анонимности сказал, что Иран не поставил пусковые установки на момент объявления США о поставке Ираном оружия.

Представитель европейской разведки в свою очередь, не уточняя подробностей, отметил, что они не ожидают, что Иран предоставит пусковые установки.

Причины задержки поставок установок

К тому же два эксперта сообщили Reuters, что пусковые установки не были отправлены по нескольким причинам.

"Одна из них состоит в том, что Россия может планировать модифицировать грузовики для транспортировки ракет, как это сделал Иран. Другая заключается в том, что, задерживая пусковые установки, Иран открывает простор для новых переговоров с западными государствами по послаблению напряженности", - говорится в статье.

При этом эксперт из Международного института стратегических исследований по иранским ракетам Фабиан Хинц сказал, что он не может подтвердить, что Тегеран задержал пусковые установки.

По словам Хинца, одной из причин, почему Иран не послал пусковые установки, может быть то, что гражданские грузовики, которые Иран модифицировал для запуска этих и других ракет, недостаточно надежны, чтобы работать на пересеченной местности во время суровой зимы в Украине.

По его словам, Иран модифицирует грузовики, изготовленные Mercedes и другими компаниями, и превращает их в легко замаскированные пусковые установки ракет. Это говорит о том, продолжил он, что Россия могла бы модифицировать собственные транспортные средства военного класса.

"Коммерческий стандартный грузовик Mercedes не настолько способен проехать по бездорожью", - отметил эксперт.

В свою очередь, Дэвид Олбрайт, бывший ядерный инспектор ООН, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, также затруднился сказать, поставил ли Иран пусковые установки.

"Возможно они (Иран) сдерживают пусковые установки, чтобы обеспечить немного места для этих переговоров. Можно себе представить, что если бы иранские ракеты посыпались (на Украину), это было бы осуждение на Генеральной Ассамблее", - предположил он.

Но эксперт скептически отнесся к любому прогрессу, сказав, что сомневается, что Иран пойдет на необходимые компромиссы.