Іран вже зайняв деякі позиції "Вагнера" в Сирії, - ISW

Аналітики повідомили, що "вагнерівці" вийшли зі своїх позицій в Сухні та деяких інших - тепер їх займають іранські військові.

Відхід "Вагнера" з Сирії

Ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. В країні налічувалось понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців, що працювали на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.

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