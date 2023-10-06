Іран вже зайняв деякі позиції "Вагнера" в Сирії, - ISW

Особовий склад Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зайняв позиції приватної військової компанії "Вагнера" в центральній Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики повідомили, що "вагнерівці" вийшли зі своїх позицій в Сухні та деяких інших - тепер їх займають іранські військові.
Ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. В країні налічувалось понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців, що працювали на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.