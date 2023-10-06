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Іран вже зайняв деякі позиції "Вагнера" в Сирії, - ISW

Фото: Іран зайняв деякі позиції "Вагнера" в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Особовий склад Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зайняв позиції приватної військової компанії "Вагнера" в центральній Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомили, що "вагнерівці" вийшли зі своїх позицій в Сухні та деяких інших - тепер їх займають іранські військові. 

Відхід "Вагнера" з Сирії

Ще 27 серпня Міноборони РФ наказало "Вагнеру" в Сирії покинути країну, або ж приєднатись до збройних сил РФ. В країні налічувалось понад 1500 "вагнерівців" та ще близько 3000 сирійців, що працювали на ПВК. Російські військові блогери заявляли, що найманцям вигідніше передати свої активи Ірану, аніж російському МО.

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ІранВійна в СиріїПВК Вагнера