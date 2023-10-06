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Иран уже занял некоторые позиции "Вагнера" в Сирии, - ISW

Фото: Иран занял некоторые позиции "Вагнера" в Сирии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Личный состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР) занял позиции частной военной компании "Вагнера" в центральной Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики сообщили, что "вагнеровцы" вышли со своих позиций в Сухне и некоторых других - теперь их занимают иранские военные.

Уход "Вагнера" из Сирии

Еще 27 августа Минобороны РФ приказало "Вагнеру" в Сирии покинуть страну, или присоединиться к вооруженным силам РФ. В стране насчитывалось более 1500 "вагнеровцев" и еще около 3000 сирийцев, работавших на ЧВК. Российские военные блоггеры заявляли, что наемникам выгоднее передать свои активы Ирану, чем российскому МО.

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ИранВойна в СирииЧВК Вагнера