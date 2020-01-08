Иран не ввел запрет на гражданские полеты в своем воздушном пространстве

Иран не ввел запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана в связи с катастрофой украинского самолета МАУ. Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруху".

По состоянию на 15:00 по киевскому времени 8 января запрет для международной гражданской авиации на использование воздушного пространства Ирана от компетентных органов этой страны не введен. Это подтверждают официальные публикации аэронавигационной информации Ирана.

В то же время Федеральная авиационная администрация CША (FАА) сегодня около 00:00 выдала сообщение о запрете использования воздушного пространства в зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского заливов. Администрация запретила гражданским воздушным судам США выполнять полеты в этом пространстве. Этот запрет касается всех американских перевозчиков и эксплуатантов воздушных судов, имеющих регистрацию США.

Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе. Сейчас авиакомпании многих стран мира отменяют полеты над Ираном и Ираком.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до выяснения причины катастрофы самолета МАУ в Иране украинское правительство запретило полеты в эту страну.