UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иран ввел санкции против десятков американцев: в списке экс-госсекретарь и адвокат Трампа

Фото: Иран ввел санкции против американцев (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Иран ввел санкции в отношении 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди других лиц, занесенных в черный список министерством иностранных дел Ирана за выражение поддержки диссидентской группировке, - личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа от республиканцев Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Санкции, введенные против десятков американцев, позволили бы иранским властям конфисковать любые активы, которыми они владеют в Иране. Шаги, о которых было объявлено, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, кажутся в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов.

Введение санкций связывают с провалом переговоров США и Ирана о возрождении ядерного пакта 2015 года.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против ИранаСоединенные Штаты АмерикиИран