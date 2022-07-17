Иран ввел санкции против десятков американцев: в списке экс-госсекретарь и адвокат Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Среди других лиц, занесенных в черный список министерством иностранных дел Ирана за выражение поддержки диссидентской группировке, - личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа от республиканцев Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Санкции, введенные против десятков американцев, позволили бы иранским властям конфисковать любые активы, которыми они владеют в Иране. Шаги, о которых было объявлено, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, кажутся в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов.

Введение санкций связывают с провалом переговоров США и Ирана о возрождении ядерного пакта 2015 года.