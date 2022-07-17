Іран ввів санкції проти десятків американців: у списку ексдержсекретар і адвокат Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Серед інших осіб, занесених до чорного списку Міністерством закордонних справ Ірану за висловлення підтримки дисидентському угрупованню, - особистий адвокат колишнього президента Дональда Трампа від республіканців Руді Джуліані і колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

Санкції, введені проти десятків американців, дозволили б іранській владі конфіскувати будь-які активи, якими вони володіють в Ірані. Кроки, про які було оголошено, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку на Близький Схід, здаються значною мірою символічними, враховуючи ймовірну відсутність таких активів.

Введення санкцій пов'язують з провалом переговорів США та Ірану про відродження ядерного пакту 2015 року.