Иран ввел санкции против десятков американцев: в списке экс-госсекретарь и адвокат Трампа
Иран ввел санкции в отношении 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Среди других лиц, занесенных в черный список министерством иностранных дел Ирана за выражение поддержки диссидентской группировке, - личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа от республиканцев Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Санкции, введенные против десятков американцев, позволили бы иранским властям конфисковать любые активы, которыми они владеют в Иране. Шаги, о которых было объявлено, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, кажутся в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов.
Введение санкций связывают с провалом переговоров США и Ирана о возрождении ядерного пакта 2015 года.
Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.
Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.
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