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Іран ввів санкції проти десятків американців: у списку ексдержсекретар і адвокат Трампа

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Тегеран, Неділя 17 липня 2022 07:56
Іран ввів санкції проти десятків американців: у списку ексдержсекретар і адвокат Трампа Фото: Іран ввів санкції проти американців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іран ввів санкції щодо 61 американця, включаючи колишнього держсекретаря Майка Помпео, за підтримку іранської дисидентської групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед інших осіб, занесених до чорного списку Міністерством закордонних справ Ірану за висловлення підтримки дисидентському угрупованню, - особистий адвокат колишнього президента Дональда Трампа від республіканців Руді Джуліані і колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон.

Санкції, введені проти десятків американців, дозволили б іранській владі конфіскувати будь-які активи, якими вони володіють в Ірані. Кроки, про які було оголошено, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку на Близький Схід, здаються значною мірою символічними, враховуючи ймовірну відсутність таких активів.

Введення санкцій пов'язують з провалом переговорів США та Ірану про відродження ядерного пакту 2015 року.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

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