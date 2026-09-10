Иран потерял за ночь 5 танкеров. США продолжат "душить" Тегеран экономически, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжит терять свои танкеры за обстрелы военных кораблей Америки. По его словам, Вашингтон настроен и дальше "душить" Тегеран в экономическом плане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News .

По словам Рубио, Вашингтон не считают, что какая-то страна предоставляет Ирану что-то такое, что меняет динамику или параметры того, что наблюдают США.

В то же время он отметил, что Тегеран за свои обстрелы американских кораблей платит своими танкерами.

"Они продолжают обстреливать военные корабли, и когда они обстреливают наши военные корабли, они платят за это своими танкерами. Они не попадают в наши корабли, но теряют пять танкеров. Прошлой ночью они потеряли еще пять. Четыре были повреждены, а один потоплен", - сказал Рубио

Также госсекретарь подчеркнул, что иранцы будут и дальше платить на это.

"Мы будем продолжать душить их экономически", - резюмировал он.