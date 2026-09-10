Иран потерял за ночь 5 танкеров. США продолжат "душить" Тегеран экономически, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран продолжит терять свои танкеры за обстрелы военных кораблей Америки. По его словам, Вашингтон настроен и дальше "душить" Тегеран в экономическом плане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию DRM News.
По словам Рубио, Вашингтон не считают, что какая-то страна предоставляет Ирану что-то такое, что меняет динамику или параметры того, что наблюдают США.
В то же время он отметил, что Тегеран за свои обстрелы американских кораблей платит своими танкерами.
"Они продолжают обстреливать военные корабли, и когда они обстреливают наши военные корабли, они платят за это своими танкерами. Они не попадают в наши корабли, но теряют пять танкеров. Прошлой ночью они потеряли еще пять. Четыре были повреждены, а один потоплен", - сказал Рубио
Также госсекретарь подчеркнул, что иранцы будут и дальше платить на это.
"Мы будем продолжать душить их экономически", - резюмировал он.
Что еще важно знать
Напомним, вчера в КСИР заявили, что в ночь на 9 сентября Иран применил баллистику против базы в Иордании, которую используют войска США. В то же время Тегеран заявил об атаке на 10 судов в районе Ормузкого пролива.
В Центральном командовании США в свою очередь отчитались, что уничтожили пять иранских танкеров. Также там добавили, что американский военный корабль смог уклониться от атак и никто из военных не пострадал.
Стоит добавить, что по данным Reuters, Иран спустя полгода войны столкнулся с беспрецедентным экономическим давлением США. Источники говорят, что это может заставить Тегеран пойти на уступки, в частности, по вопросу о открытия Ормузского пролива.