Иран возвращает из России вторую партию обогащенного урана

Каждая из хранящихся в РФ партий обогащенного до 20% урана может на год обеспечить работу исследовательского реактора в Тегеране

Иран собирается вернуть из России партию высокообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь Организации атомной энергетики Ирана Бехруз Камалванди, передает агентство Fars.

"Когда мы подписывали ядерную сделку, мы прекратили производство 20% топлива для реакторов и передали его чрезмерные объемы России в количестве десяти партий. Почти семь месяцев назад мы получили первую партию, и сейчас вторая партия готовится к вывозу обратно в Иран", - рассказал Камалванди.

Он отметил, что каждая из партий обогащенного до 20% урана, хранящихся в России, может на год обеспечить работу исследовательского реактора в Тегеране, и после возвращения всех партий урана его хватит на работу реактора в течение 7-8 лет.

Камалванди напомнил, что по условиям ядерной сделки, заключенной в 2015 году, Иран прекращал производство обогащенного урана в обмен на поставки ядерного топлива из-за рубежа, но выход США из ядерной сделки ставит эти договоренности под угрозу.

"Если ядерная сделка останется в силе, другие стороны должны продать нам топливо, а если ядерная сделка рухнет, для нас не будет препятствий в том, чтобы произвести обогащенное до 20% топливо самим", - заявил он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном, подчеркнув, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с его страной.