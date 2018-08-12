Іран повертає з Росії другу партію збагаченого урану

Кожна з партій збагаченого до 20% урану, що зберігаються в РФ, може на рік забезпечити роботу дослідницького реактора в Тегерані

Іран має намір повернути з Росії партію високозбагаченого урану, вивезеного з країни в рамках ядерної угоди. Про це повідомив прес-секретар Організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді, передає агентство Fars.

"Коли ми підписували ядерну угоду, ми припинили виробництво 20% палива для реакторів і передали його надмірні обсяги Росії в кількості десяти партій. Майже сім місяців тому ми отримали першу партію, і зараз друга партія готується до вивезення назад в Іран", - розповів Камалванді.

Він зазначив, що кожна з партій збагаченого до 20% урану, що зберігаються в Росії, може на рік забезпечити роботу дослідницького реактора в Тегерані, і після повернення всіх партій урану його вистачить на роботу реактора протягом 7-8 років.

Камалванді нагадав, що за умовами ядерної угоди, укладеної в 2015 році, Іран припиняв виробництво збагаченого урану в обмін на поставки ядерного палива з-за кордону, але вихід США з ядерної угоди ставить ці домовленості під загрозу.

"Якщо ядерна угода залишиться в силі, інші сторони повинні продати нам паливо, а якщо ядерна угода рухне, не буде перешкод в тому, щобвиробляти збагачене до 20% паливо самим", - заявив він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив наслідками ведення бізнесу з Іраном, підкресливши, що будь-хто, хто веде бізнес з Іраном, не буде мати справ з його країною.