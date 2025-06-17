Іран випустив балістичні ракети по Ізраїлю: що відомо

Сирени повітряної тривоги звучали у центральних, північних та деяких південних районах Ізраїлю.

Влада закликає цивільних залишатися в бомбосховищах до отримання додаткових вказівок. В районі Єрусалима чути вибухи.

За даними ЗМІ, поблизу Тель-Авіва зафіксовані пожежі та густий дим, що видно на відео, які публікують у соцмережах.

На деяких кадрах видно автобус на парковці та дим, що піднімається над житловими кварталами міста.

За попередніми оцінками армії оборони Ізраїлю, під час атаки Ірану по Ізраїлю було випущено близько 20 балістичних ракет.

Також стало відомо, що ракета влучила на парковку в центральному Ізраїлі, завдавши пошкоджень та підпаливши порожній автобус.